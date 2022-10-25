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THY: RUSYA'YA AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

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THY: RUSYA'YA AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TÜRK Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'da uygulanan kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Rusya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları PCR Testi Rusya Güncel Haberler

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