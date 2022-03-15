THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu - Haberler

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THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY, Romanya'ya girişlerde aşı kartı/PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, PCR Testi, Romanya, Medya, Güncel, Haberler

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