THY, Ramazan Bayramı'nda iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle çoğunluğu deprem bölgesindeki illere olmak üzere iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle çoğunluğu deprem bölgesindeki illere olmak üzere iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya 43, Kahramanmaraş'a 38, Diyarbakır'a 31, Gaziantep ve Adıyaman'a 18, Şanlıurfa'ya 10, Malatya'ya 18, Hatay 4 ve Elazığ'a 4 ek sefer konuldu.

Açıklamada, deprem bölgesindeki diğer illerin yanı sıra vatandaşların yoğun talebi üzerine Batman, Mardin, Van, Trabzon, Rize ve Antalya ile Kayseri için de ek seferler düzenleneceği belirtildi.