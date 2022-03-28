THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Haberler

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THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

AA - Başak Akbulut Yazar - Güncel
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THY, Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Türk Hava Yolları, PCR Testi, Polonya, Medya, Güncel, Haberler

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