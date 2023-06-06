THY Personelini Taşıyan Servisle Kamyon Çarpıştı: 20'den Fazla Yaralı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförüyle birlikte 20'den fazla THY çalışanı yaralandı. Kaza, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

THY PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİSLE KAMYON ÇARPIŞTI 20'DEN FAZLA YARALI (Kaza görüntüsü)

Baran AKKAYA - Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA)- ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servisle kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförüyle birlikte 20'den fazla THY çalışanı yaralandı. Kaza, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, THY personelini taşıyan 34 LAV 598 plakalı servis otobüsü, sağ şeritten sol şeride ani manevra yaparak geçmeye çalışan kamyona arkadan çarptı. Kazada servis şoförü de dahil 20'den fazla yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karayolları çalışanları, kaza sonrası yolu tek şeride düşürdü. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı anın görüntüsü, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.