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THY Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı TGS Yönetim Kurulu Başkanı oldu

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Ground Services (TGS) Yönetim Kurulu Başkanlık görevine Mehmet Akif Konar'ın getirildiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Ground Services (TGS) Yönetim Kurulu Başkanlık görevine 1 Haziran itibariyle THY'de Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Konar'ın getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bolat, "Bugün son defa bir TGS kararı imzaladım. 1 Haziran'dan itibaren TGS Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Akif Konar'a devrediyorum. Kendisini uzun yıllar bitişik ofislerde Genel Müdür Yardımcıları olarak Türk Hava Yollarına hizmet ederken tanıdım. Gönül rahatlığıyla bu vazifeyi ona tevdi ediyorum, emin ellerdesiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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