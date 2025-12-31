Haberler

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini duyurdu

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, doğu ve iç bölgelerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Yolcular, uçuş durumları ve bilet işlemleri için THY'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

TÜRK Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, doğu ve iç bölgelerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" dedi.

