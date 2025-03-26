THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 84,7'ye Ulaştı
Türk Hava Yolları, yılbaşından bu yana zamanında kalkış oranını yüzde 84,7 seviyesine çıkardı. Genel Müdür Bilal Ekşi, İstanbul kalkışlı seferlerin oranının yüzde 88,1 olduğunu duyurdu.
Türk Hava Yollarının (THY) yılbaşından bu yana zamanında kalkış oranı yüzde 84,7'ye ulaştı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin 2025 başından itibaren zamanında kalkış performansında önemli başarıya imza attığını belirtti.
Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. Yılbaşından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7'ye ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1. Maşallah diyoruz." ifadelerini kullandı.
Bilal Ekşi, başarıda emeği olanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel