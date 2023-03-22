THY'NİN YARINKİ BAZI MARSİLYA SEFERLERİ GREV NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferleri, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın Fransa'nın Marsilya şehrine yarın için planlanan bazı seferleri, hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Marsilya'da hava trafik kontrolörlerinin yapacağı grev nedeniyle, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Buna göre iptal edilen seferler şu şekilde:

"TK1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya-İstanbul."