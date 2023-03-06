THY'nin 'Tek Yürek' adı verilen uçağının boyanma görüntüleri paylaşıldı

Türk Hava Yolları'nın "Tek Yürek" adı verilen 400. uçağının boyanmasına ait görüntüler paylaşıldı.

THY Teknik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşadığımız bu zor süreçte büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergileyerek tek yürek olduk. Ülkemizin geleceğini taşıyan 400. THY uçağı 'Tek Yürek', 4 Mart'ta ilk seferini gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası olduğumuz için gururluyuz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabında ayrıca, "Tek Yürek"in THY Teknik AŞ tarafından yapılan boyama işlemine ait görüntüler paylaşıldı.