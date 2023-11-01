Türk Hava Yolları'nın sistemi çöktü, 19.00-22.00 saatleri arasında İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), network altyapısından kaynaklı başlayan sorunları çözemeyince İstanbul çıkışlı 19.00 ile 22.00 saatleri arasındaki tüm THY seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları (THY), network altyapısından kaynaklı başlayan sorunları çözemeyince İstanbul çıkışlı 19.00 ile 22.00 saatleri arasındaki tüm THY seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

THY'nin akşam saatlerine doğru başlayan network altyapı sorunları nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandı. Yolcuların tepki göstermesiyle başlayan durum saatler geçmesine rağmen çözülmedi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından İstanbul çıkışlı 19.00 ile 22.00 saatleri arasındaki tüm THY seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Vatandaşların THY'ye tepkisi sürüyor. - ANKARA