THY'nin New York - İstanbul uçuşunda Flying Chef'in pasaportu ve evrakları çalındı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Turkish Do&Co Flying Chef'inin New York - İstanbul uçuşu öncesi pasaportu ve uçuşla ilgili tüm evrakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Turkish Do&Co Flying Chef'inin New York - İstanbul uçuşu öncesi pasaportu ve uçuşla ilgili tüm evrakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin New York - İstanbul seferini gerçekleştiren uçuş ekibi arasında yer alan Flying Chef, anlaşmalı otelleri olan Manhattan 7. Cadde'de kaldıkları otelde hırsızlık olayına maruz kaldı. Bir süre otelde dinlenen pilotlar ve kabin memurları dışarı çıktı. Bu arada ekibin konakladığı odalara giren kişi ya da kişiler, Flying Chef'e ait pasaport, uçuş lisansları ve bazı belgeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından otele polis ekipleri çağırıldı. Olayın ardından kabin ekibi yurda döndü.