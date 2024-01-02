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THY'nin İstanbul-Tokyo seferi Narita Havalimanı'na yönlendirildi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda çıkan yangın nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tokyo seferini yapan uçak, Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Pistte Japan Airlines'a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Bu nedenle THY'nin İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda arasında sefer yapan "TK198" sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul Japonya Tokyo Ulaşım Güvenlik Havacılık Güncel Haberler

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