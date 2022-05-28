THY UÇAĞI ARIZA NEDENİYLE LİTVANYA'YA YÖNLENDİRİLDİ - Haberler

THY'nin TK-413 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı sabah 07.45'te Moskova seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Belarus Hava Sahası üzerindeyken uçakta teknik arıza meydana geldi. Bir süre Belarus Hava Sahası'nda tur atan uçak, daha sonra Litvanya'nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel