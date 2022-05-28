THY UÇAĞI ARIZA NEDENİYLE LİTVANYA'YA YÖNLENDİRİLDİ - Haberler

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THY UÇAĞI ARIZA NEDENİYLE LİTVANYA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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THY UÇAĞI ARIZA NEDENİYLE LİTVANYA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, teknik arıza nedeniyle Litvanya'nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.

İSTANBUL-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, teknik arıza nedeniyle Litvanya'nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.

THY'nin TK-413 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı sabah 07.45'te Moskova seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Belarus Hava Sahası üzerindeyken uçakta teknik arıza meydana geldi. Bir süre Belarus Hava Sahası'nda tur atan uçak, daha sonra Litvanya'nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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