THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
THY'nin İstanbul-Juba seferleri 1 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Juba seferlerini 1 Haziran'da başlatıyor.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya uçuş yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, Güney Sudan'ın başkenti Juba'yı uçuş listemize ekledik. İstanbul-Juba seferlerimiz 1 Haziran itibarıyla, haftada 3 uçuşla başlıyor." ifadesi kullanıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Güney Sudan, İstanbul, Haziran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title