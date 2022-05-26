THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak - Haberler

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THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak.

Özbekistan'da Semerkant ve Taşkent'e direkt uçuşlar düzenleyen THY, ülkenin en önemli şehirlerinden Buhara'ya da haftanın iki günü İstanbul'dan sefer gerçekleştirecek.

Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni rotamız Buhara için uçuşlarımız başlıyor. 7 Haziran itibarıyla başlayacak seferlerimizde şimdi yerinizi ayırtabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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