THY'NİN BRÜKSEL SEFERLERİNE GREV ENGELİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'NİN BRÜKSEL SEFERLERİNE GREV ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
THY'NİN BRÜKSEL SEFERLERİNE GREV ENGELİ

Türk Hava Yolları (THY), Belçika Brüksel Havalimanı'nda bugün yapılacak grev nedeniyle TK1939 İstanbul- Brüksel seferiyle, TK1940 ve TK1942 Brüksel-İstanbul seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Belçika Brüksel Havalimanı'nda bugün yapılacak grev nedeniyle TK1939 İstanbul- Brüksel seferiyle, TK1940 ve TK1942 Brüksel-İstanbul seferlerini iptal etti. Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle seferler yapılamıyor. THY'nin İstanbul-Brüksel uçuşlarında bugün karşılıklı yapılması planlanan toplam üç seferi iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İptal edilen seferler şunlar:

TK1940, TK1942 Brüksel-İstanbul ve TK1939 İstanbul-Brüksel seferleri iptal edildi. Bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin de gerçekleşme ihtimali olduğu öğrenildi.

TK1984 LONDRA'DAN YOLCUSUZ DÖNECEK

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra Heathrow Havalimanı'nda da kapasite yetersizliği nedeniyle, Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık Sivil Havacılık tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak TK1983 İstanbul-Londra seferinin dönüşü olan TK1984 Londra-İstanbul seferi de iptal edildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title