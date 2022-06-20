THY'NİN BRÜKSEL SEFERLERİNE GREV ENGELİ Türk Hava Yolları (THY), Belçika Brüksel Havalimanı'nda bugün yapılacak grev nedeniyle TK1939 İstanbul- Brüksel seferiyle, TK1940 ve TK1942 Brüksel-İstanbul seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları (THY), Belçika Brüksel Havalimanı'nda bugün yapılacak grev nedeniyle TK1939 İstanbul- Brüksel seferiyle, TK1940 ve TK1942 Brüksel-İstanbul seferlerini iptal etti. Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle seferler yapılamıyor. THY'nin İstanbul-Brüksel uçuşlarında bugün karşılıklı yapılması planlanan toplam üç seferi iptal edildi. İPTAL EDİLEN SEFERLER İptal edilen seferler şunlar: TK1940, TK1942 Brüksel-İstanbul ve TK1939 İstanbul-Brüksel seferleri iptal edildi. Bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin de gerçekleşme ihtimali olduğu öğrenildi. TK1984 LONDRA'DAN YOLCUSUZ DÖNECEK Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra Heathrow Havalimanı'nda da kapasite yetersizliği nedeniyle, Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık Sivil Havacılık tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak TK1983 İstanbul-Londra seferinin dönüşü olan TK1984 Londra-İstanbul seferi de iptal edildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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