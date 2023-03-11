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THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı

Güncel Haberler

THY'nin Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara- Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.

Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.

Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Havalimanı Türk Hava Yolları Erzurum Güncel Haberler

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