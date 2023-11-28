THY'nin 56 seferi İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle bugünkü 56 uçuşunu iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle bugünkü 56 uçuşunu iptal etti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapıldığını bildirdi.
İstanbul Havalimanı'nda bugün için 56 seferin iptal edildiğini belirten Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Güncel