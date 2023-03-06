THY'nin 400'üncü uçağı ilk tarifeli seferinde depremzedelere yardım taşıdı

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı 'Tek Yürek' ismini verdiği 400'üncü uçağı Airbus A350-900, ilk tarifeli uçuşunu Kanada'nın Vancouver Havalimanı'na yaptı. Uçak İstanbul Havalimanı'na dönüş seferinde ülkede depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini taşıdı.

Türk Hava Yolları'nın 'Tek Yürek' ismini verdiği 400'üncü uçağı Airbus A350-900, ilk uçuşunu depremzede çocuklar için yapmıştı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ında katıldığı uçuşta depremzede çocuklar ve aileleriyle İstanbul'dan İzmir semalarına gidip dönmüştü. 'Tek yürek ' isimli uçak ilk tarifeli uçuşunu İstanbul Havalimanı'ndan Kanada'nın Vancouver Havalimanı'na yaptı.

YARDIMLAR 'TEK YÜREK' UÇAĞINA YÜKLENDİ

Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından evleri yıkılan ve çadırda yaşayan depremzedeler için yardım toplamıştı. Bu yardımlar ilk tarifeli seferini gerçekleştiren 400'üncü uçak Airbus A350-900 tipi uçağına yüklendi. Aralarında çadır, uyku tulumu, tıbbi malzemelerin bulunduğu 1 tonluk yardım malzemesi Vancouver Havalimanı'nda uçağa yüklendi. Yardımlar 'Tek yürek' adlı uçakla İstanbul'a gönderildi.