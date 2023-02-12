THY, Katar'dan yapılan 46 ton insani yardımı Adana'ya taşıdı Güncel Haberler Türk Hava Yolları (THY), Katar'dan yapılan 46 ton insani yardımı Adana'ya taşıdı. Türk Hava Yolları (THY), Katar'dan yapılan 46 ton insani yardımı Adana'ya taşıdı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, Katar'dan biri yolcu diğeri kargo uçağı ile toplamda 46 ton yardım malzemesinin Doha'dan direkt seferle Adana'ya getirildiği bildirildi. Katar'dan yapılan insani yardımda deprem bölgesine ihtiyaç duyulan battaniye, kıyafet, ilaç, hijyen malzemeleri ve bebek mamaları ile gıda malzemeleri gönderildiği ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Türk Hava Yolları Adana Katar Güncel Haberler

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