THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu - Haberler

THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya girişte Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya girişte Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, İtalya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Türk Hava Yolları İtalya Güncel Haberler

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