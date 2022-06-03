THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
THY, İtalya'ya girişte Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya girişte Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya girişte Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, İtalya'ya yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title