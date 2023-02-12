THY, İsviçre'den 67,3 ton insani yardım malzemesi getirdi Güncel Haberler Türk Hava Yolları (THY) İsviçre'de deprem bölgesi için toplanan 67,3 tonluk insani yardım malzemesini İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları (THY) İsviçre'de deprem bölgesi için toplanan 67,3 tonluk insani yardım malzemesini İstanbul'a getirdi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yardımın İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı desteği ve İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda toplandığı belirtildi. Acil ihtiyaç listesindeki olağanüstü kış şartlarına dayanıklı 300 çadır, jeneratör, uyku tulumu, ısıtıcı ve termal battaniyeden oluşan 67,3 ton yardım malzemesi THY'nin TK6333 seferi ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki kargo merkezinde toplanan insani yardımlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Türk Hava Yolları İstanbul İsviçre Güncel Haberler

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