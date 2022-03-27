Son dakika... THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı - Haberler

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Son dakika... THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... THY İstanbul - Moskova uçağına bomba ihbarı

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken bomba ihbarı yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken bomba ihbarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda güvenli bir noktaya alınan uçakta aramalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY uçağına TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Ekiplerin uçaktaki aramalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkat çekti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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