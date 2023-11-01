THY, İstanbul'daki seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), "Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır. Bu nedenle İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19: 00 - 22: 00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

THY, bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan sorundan dolayı bugün saat 19.00-22.00 arasında İstanbul'dan yapılacak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. THY Destek Birimi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır. Bu nedenle İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19: 00 - 22: 00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.