Üye Girişi
Haberler

THY, İstanbul'da 38 Seferi İptal Etti

THY, İstanbul'da 38 Seferi İptal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

 Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

Kayyum kararının ardından belediye önünde protestolar başladı
Kayyum kararına tepkiler art arda geldi! Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler

Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan için dikkat çeken ifadeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 23 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Kahve falında kedi görmek ne demek? Küçük enişte karakteri kim? "Tosun Paşa" adlı filmde geçen Tellioğlu ailesinin dört damadından hangisi "Küçük Enişte" olarak da adlandırılır? Eylül 2024'te, İngiltere'de havalimanına giden bir trene hangisi binmiş ve trenden çıkarılamayınca sefer iptal edilmiştir? Bugün kar yağacak mı? Kahve falında kaplumbağa görmek ne demek? Kahve falında tavşan görmek ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.