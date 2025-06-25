THY, Irak Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

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Türk Hava Yolları (THY), İran ile İsrail arasındaki çatışma nedeniyle iptal edilen Irak seferlerine Çarşamba günü yeniden başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, seferlerin Erbil ve Bağdat'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

THY, IRAK SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLIYOR

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - İRAN ile İsrail arasındaki çatışma sebebiyle THY'nin iptal edilen Irak uçuşları, Çarşamba günü yeniden başlayacak.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma nedeniyle Irak Hava Sahası'nın kapalı olmasından dolayı Irak seferlerini gerçekleştiremeyen Türk Hava Yolları (THY) Çarşamba günü itibariyle Irak uçuşlarına yeniden başlayacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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2- BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI : 2 YARALI

Mehmet Kaan KURT - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjün üzerinden geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araçi, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek 35 CEE 886 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, iki aracın da sürücülerinin yaralandığı anlaşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu)

- Olay yerinden görüntü

(Aktüel)

- Ekiplerin çalışmaları

- Araçların çekiciye alınması

- Genel ve detaylar

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3- BAŞAKŞEHİR'DE AVM ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI

Özcan KILIÇ - Mehmet Kaan KURT / İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR'de bir AVM'nin önünde bekleyen Yunus E. isimli kişiye, sahte plaka takılı bir araçla gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Yaralanan Yunus E., hastaneye kaldırıldı.

Olay 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. Sahte plakalı araçla AVM'nin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, AVM önündeki Yunus E. isimli kişiye ateş açtıktan sonra kaçtı. Yaralanan Yunus E. kkanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde vücuduna 2 mermi isabet ettiği belirlenen Yunus E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunus E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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