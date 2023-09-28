THY İLE CHİNA EASTERN HAVAYOLLARI İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

TÜRK Hava Yolları ile Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan China Eastern Havayolları arasında North Bund Forum 2023 çerçevesinde bir mutabakat anlaşması imzalandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası Türkiye-Çin pazarının toparlanmasının ardından China Eastern Havayolları, İstanbul'a sefer düzenleme kararı aldı. Bu karar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda China Eastern Havayolları bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Şangay-İstanbul hattında gerçekleşecek uçuşlar, haftalık 3 kez karşılıklı yapılacak. Şangay'da gerçekleşen görüşmede, iki havayolu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi mutabakatına varıldı. Bu çerçevede, iki havayolu arasındaki mevcut Özel Prorasyon Anlaşması'nın verimliliği artırılması ve gerekli izinlerin alınmasının ardından daha büyük adımların atılması bekleniyor.

"KAPASİTESİNİN ÖTESİNİ HEDEFLEYECEK"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'THY'nin bugün sahip olduklarıyla yetinmeyen, butikten zirveye başarı yolculuğu kapsamında mevcut uçuş ağı ve iş birlikleriyle önemli bir şirket haline geldiğini belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti seferlerinin Şangay, Guanzo ve Pekin'de haftalık 7'şer frekans olarak devam ettiğine dikkat çeken Ekşi, açıklamasına şöyle devam etti: Seferlerimize ek olarak bölgedeki ortaklarımız ile iş birliklerimiz doğrultusunda Çin pazarında büyümemizi sağlayacak gerekli aksiyonları almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla, bu bölgede sadece kendi operasyonlarımıza odaklanmayacak, her bir ortağımızın bizimle birlikte büyümesini sağlayacak tüm adımlara öncülük edeceğiz. China Eastern Havayolları ile imzaladığımız mutabakat anlaşmasının da altını çizdiği üzere Türk Hava Yolları, kapasitesinin ötesini hedefleyecek.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ VE İSTİHDAMI DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAK"

China Eastern Havayolları üst yöneticisi (CEO) Li Yangmin ise China Eastern Havayolları'nın Şangay'dan Türkiye'ye havacılık hizmetinin açılması, iki ülke arasındaki ticareti ve istihdamı daha da kolaylaştıracağını anlattı. İki havayolu arasındaki iş birliğinin iyi bir temele sahip olduğunu kaydeden Yangmin, "Bu mutabakatın imzalanmasıyla taraflar gelecekte iş birliğini daha da güçlendirecektir. Ortak bir gelecek için yer hizmetleri ve uçuş ağı alanlarında iş birliği yapmayı ve geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve Asya arasında köprü görevini üstlenmesi ile Türkiye'nin jeopolitik, turistik ve kültürel önemi daha da arttı. THY, bu değerin farkında olarak iş birliklerini bu vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor.