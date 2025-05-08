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THY, Hindistan-Pakistan Saldırısı Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

THY, Hindistan-Pakistan Saldırısı Nedeniyle Seferlerini İptal Etti
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Türk Hava Yolları, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle İstanbul'dan İslamabad ve Lahor'a düzenlenecek seferleri iptal etti. Yolcular, seyahatlerini güncellemek için THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasını kullanabiliyor.

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, "Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul seferleri ile TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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