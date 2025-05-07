THY, Hindistan-Pakistan Gerilimi Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

(ANKARA) - Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim nedeniyle uçuş güvenliğinde yaşanan olumsuzluklar sonucunda, Türk Hava Yolları (THY) bugün planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pakistan seferleriyle ilgili yolcularına bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave haklar tanındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Ek hizmetler için de geçerli olacaktır."