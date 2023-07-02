THY, günlük yolcu ve uçuş rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün planlanan yolcu ve uçuş sayısı ile yeni bir rekora imza atması bekleniyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşacaklarını ve 1765 seferde 309 bin üzeri yolcuyu misafir edeceklerini belirtti. THY, Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da da 1664 sefer ile 285 bin 877 yolcu taşıyarak günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırmıştı.