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THY, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 seferi iptal etti

8 Aralık 2023 16:55 Son Güncelleme: 16:56 Abone Ol

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.