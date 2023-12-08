THY, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.