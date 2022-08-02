THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi. Güncel AA / Gökhan Yılmaz Türk Hava Yolları Fransa Güncel Haberler

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