THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu - Haberler

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THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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