THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti - Haberler

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THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY, Fransa'da yapılacak grev nedeniyle bir seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Paris-Charles de Gaulle Havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki TK 1830 sayılı Paris-İstanbul Havalimanı seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Paris-Charles de Gaulle Havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki TK 1830 sayılı Paris-İstanbul Havalimanı seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmede, Fransa'daki grev nedeniyle planlanan uçuşların yüzde 25 oranında azaltılacağı belirtilerek, "9 Haziran'da Türkiye saatiyle 08.00-15.00'te yangınla mücadele ve acil durum ekipleri grev yapacağı için kapasite kısıtlaması (% 25) yapılacaktır. Sabah icrası planlanan TK 1830 Paris-İstanbul seferimiz iptal edilmiştir." denildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları Fransa Paris Güncel Haberler

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