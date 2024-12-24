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THY, Evcil Hayvanlar için Pet Lounge Alanı Açtı

THY, Evcil Hayvanlar için Pet Lounge Alanı Açtı
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Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'nda evcil hayvanlar için özel tasarlanmış 250 metrekarelik 'pet lounge' alanını hizmete sundu. Alan, aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşu ağırlayabilecek şekilde düzenlendi ve veteriner hizmeti de sağlanacak.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan "pet lounge" alanını hizmete açtı.

Açık terasıyla, tamamen birbirinden bağımsız alanlar olarak tasarlanan 250 metrekarelik salon, İstanbul Havalimanı'nda yolculara ve evcil hayvanlara hizmet verecek.

Salondan aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuş faydalanabilecek. Kedi, köpek veya kuşlar için özel tasarlanan ayrı ayrı bölümlerde ayrıca hijyen alanlarına, aydınlatma ve ses sistemine de önem verildi.

"Minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecek"

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salonda tam zamanlı veteriner hizmeti verileceğini belirtti.

Çay, "Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı'nda yapımını tamamladığımız 'pet lounge' alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Açık terası da bulunan, tamamen bağımsız alanlarda aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verecek şekilde tasarlanan 250 metrekare büyüklükteki alanımızda minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecektir." ifadesini kullandı.

Abdülkerim Çay, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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