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THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu

THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic oldu.

THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic oldu.

THY EuroLeague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Micic, sezonu sayı kralı olarak tamamladı. 28 yaşındaki basketbolcu, ligde en skorer oyuncuya verilen 'Alfonso Ford' ödülünün de sahibi oldu.

Micic, bu sezon 32 maçta 18.2 sayı, 4.6 asist ve 2.6 ribaund ortalaması yakaladı.

Vasilije Micic, geçen sezon da THY EuroLeague'in en değerli oyuncusu seçilmişti.

(Uygar Aydın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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