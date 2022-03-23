THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı - Haberler

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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

THY Eurolegue'de çift maç haftasında yarın 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano

22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid

25 Mart Cuma

21.00 AS Monaco - Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız

22.00 Asvel - Olympiakos

23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko

(Oğuzhan Ort-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Milano, Spor, Güncel, Haberler

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