THY Düsseldorf seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi Güncel Haberler Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı çalışanlarının 27 Şubat'ta grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet'in Dusseldorf seferlerinden bazıları iptal edildi. Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı çalışanlarının 27 Şubat'ta grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet'in Dusseldorf seferlerinden bazıları iptal edildi. Almanya'nın Duesseldorf Havalimanı'nda 27 Şubat'ta havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle meydanda yoğunluk yaşanmaması adına havalimanı yüzde 10 kapasite ile çalışacak. Grev nedeniyle bazı havayolu şirketleri grev bölgesinde seferlerini iptal etme kararı aldı. THY'nin grev gününde gerçekleştireceği TK 1525-1526 İstanbul - Düsseldorf - İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf - İstanbul, TK 1529 İstanbul - Düsseldorf, TK1530 Düsseldorf - İstanbul seferleri iptal edilirken, Anadolu Jet'in ise TK 7730-32 Sabiha Gökçen - Düsseldorf - Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen - Düsseldorf - Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Türk Hava Yolları Düsselldorf Almanya Yerel Güncel Haberler

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