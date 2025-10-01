THY, Dünya Yolcu ve Finans Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapacak

Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) "Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS) ve Dünya Finans Sempozyumu"na (WFS) ev sahipliği yapacak.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket büyüme stratejisini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve yolcu memnuniyeti ile uyumlu şekilde ilerleterek sektördeki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Şirketin ev sahipliğinde 5- 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek sempozyumlarla havacılık, finans, perakende, ödeme sistemleri ve dijital kimlik alanlarındaki küresel liderler bir araya getirilerek, yolcu seyahatinin ve hava yolu iş modellerinin geleceğinin şekillendirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında, THY yöneticileri ile küresel sektör liderleri, havacılıktaki dijital dönüşümde şirketin öncü rolünü vurgulayan açılış konuşmaları yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, şirket olarak IATA'nın WFS/WPS etkinliğine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yolcu seyahatinin dönüşümüne öncülük etmeye, finans, dijital kimlik ve perakende alanlarında yenilikçi çözümlerle sektörün ön saflarında yer almaya kararlıyız. Hedefimiz, yolcularımıza daha akılcı, daha kolay ve daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır." ifadelerini kullandı.

IATA Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sandrine Le Borgne ise havacılığın büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu aktararak, "Yeni perakende modelleri, yenilikçi ödeme teknolojileri ve dijital kimlik, hava yollarının müşterilere hizmet verme biçimlerini yeniden şekillendiriyor. CFO'lar bu değişimin merkezinde yer alacak, finansal stratejilerin, sistemlerin ve yatırımların sektörün geleceğiyle uyumlu olmasını sağlayacaklar. IATA WFS/WPS, bu değişimleri değerlendirmek, yenilikleri öncülerinden öğrenmek ve stratejileri uyumlu hale getirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.