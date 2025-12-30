Haberler

THY'den Doğu ve İç Kesimlerdeki Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 61 Sefer İptal Edildi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların uçuş durumunu takip etmeleri önerildi.

TÜRK Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal olduğunu duyurdu.

Üstün, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

