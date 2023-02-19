THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı Güncel Haberler Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi. Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Türk Hava Yolları Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.