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THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı

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THY, deprem bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı

Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Adana Güncel Haberler

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