THY'den yolcularına "seferlerini kontrol etmeleri" uyarısı Güncel Haberler Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz." Kaynak: AA / Güncel Türk Hava Yolları İstanbul Güncel Haberler

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