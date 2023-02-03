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THY'den yolcularına "seferlerini kontrol etmeleri" uyarısı

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THY'den yolcularına 'seferlerini kontrol etmeleri' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul Güncel Haberler

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