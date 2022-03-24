THY'den yolcularına özel simülatör; İstanbul'a havadan gezecekler

İSTANBUL (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'un tanıtımı için önemli bir proje faaliyete geçirdi. Transit olarak Türkiye'ye gelen yolcular, sanal uçuş simülatörü Hezarfen ile İstanbul'u havadan görebilecek.

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu 'Lounge Business'ta yolcuların İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı bulacakları sanal uçuş simülatörü 'Hezarfen Uçuş Deneyimi'ni hayata geçirdi. Açılışta konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanına sahip THY'nin medeniyetlerin beşiği İstanbul'dan dünyayı birbirine bağladığını söyledi. Tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, pandemi dönemini yaptıkları çalışmalarla başarılı bir şekilde atlattıklarını, bu dönemde Türk vatandaşlarını değil, diğer ülke vatandaşlarını da tahliye ederek dünyadaki havacılık bağlantısını devam ettiren havayolu olduğunu söylerken, 2020 yılında en az zarar eden havayolu şirketlerinden biri olduklarını söylediler.

İSTANBUL'U TANITMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ

Türk Hava Yolları olarak uçak içi yaptığı anketlerle yolcuların beklentilerini dikkate aldıklarını ifade eden Bilal Ekşi, "Aylık 80 ile 100 bin kişi ankete katılıyor. Buradan aldığımız neticeyi üst düzeyde 30 yöneticimizin katıldığı müşteri deneyimi toplantılarında değerlendiriyoruz. Biz dünyada en çok noktaya uçan havayolu unvanına sahibiz. Yani biz İstanbul gibi medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden Dünyayı birbirine bağlıyoruz. Acaba İstanbul'u nasıl tanıtabiliriz diye projeler geliştiriyoruz. Bunun için iki proje hayata geçirdik biri 'Tour İstanbul' ve 'stopover. Arkadaşlar bu projelerin dışında bir de İstanbul'a gelip çok daha az süresi kalan yolcular için ne yapabiliriz dediler. Biz İstanbul'u bu yolcularımıza havadan göstermek istiyoruz. Türk havacılık tarihinde uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenerek günümüz teknolojisiyle hayata geçirilen uçuş simülatörüyle İstanbul'u göremeyen yolcuların İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı bulacaklar" dedi.

DRONE GİBİ ŞEHRİN ÜSTÜNDE UÇTUM

Sanal ortamda İstanbul'u havadan gezen Robert Koning ise şunları söyledi:

"Güney Afrika Cape Town'a gidiyorum. Az önce VR gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir drone gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. İstanbul'u daha önce böyle görmedim. Kuşlar ancak İstanbul'a böyle görebilir. Çok güzeldi. Şehri, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici."