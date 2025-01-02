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THY'den Yolculara UNESCO Türkiye Serisi Seyahat Setleri

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Türk Hava Yolları, Türkiye'nin kültürel mirasını yansıtan 'UNESCO Türkiye Serisi' adlı seyahat setlerini yolcularına sunmaya başlayacak. Setler, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan benzersiz lokasyonlardan ilham alınarak hazırlandı ve sürdürülebilir malzemelerle tasarlandı.

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan "UNESCO Türkiye Serisi" seyahat setleri dağıtacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "UNESCO Türkiye Serisi" adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya'dan oluşan 6 benzersiz lokasyonun yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı ve kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı.

Geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olan setlerin içinde lüks bir parfüm markası tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin yüzde 80'i geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşuyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilen özel seyahat seti, THY'nin business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda ve 8 saat üzeri uçuşlarda, ekonomi sınıfı kabinlerdeki yolcularına sunulmaya başlayacak.

Açıklamada, dağıtıma başlanacak yeni koleksiyonla ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, şunları kaydetti:

"UNESCO Türkiye Serisi ile yalnızca misafirlerimize eşsiz bir uçuş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünya ile buluşturuyoruz. THY olarak, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ve kültürel değerlerimize sahip çıkma vizyonumuzla, sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Bu koleksiyon, Türkiye'nin binlerce yıllık tarihini ve sanatını modern bir yorumla yolcularımıza sunma çabamızın somut bir göstergesidir. Misafirlerimizin bu setlerle Türkiye'nin köklü geçmişine dokunmalarını ve eşsiz bir bağ kurmalarını hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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