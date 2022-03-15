THY'den sefer iptalleri açıklaması Açıklaması - Haberler

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THY'den sefer iptalleri açıklaması Açıklaması

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY'den sefer iptalleri açıklaması Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Moldova, Ukrayna, Nisan, Güncel, Haberler

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