THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Romanya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel