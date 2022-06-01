THY'den "PCR test raporu" açıklaması Açıklaması - Haberler

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Türkiye'ye girişten önce istenilen PCR test raporu ve hızlı antijen testi zorunluluğunun aranmayacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Türkiye'ye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları güncellenmiştir. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ülkeye girişten önce istenilen PCR test raporu ve hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacaktır. Keyifli seyahatler." denildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgede, Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı bildirilmişti.