THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Hırvatistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel