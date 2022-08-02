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THY'den Fransa ve Ruanda uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

THY'den Fransa ve Ruanda uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen Fransa ve Ruanda'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluluğu isteyen Fransa ve Ruanda'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki ülkeye seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan Covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'ya uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Bu iki ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Koronavirüs Fransa Güncel Haberler

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