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THY'den Deprem Sonrası Yurt İçi Bilet Tavan Fiyatı Belirlemesi

THY'den Deprem Sonrası Yurt İçi Bilet Tavan Fiyatı Belirlemesi
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Türk Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak açıkladı ve ilave seferler düzenleyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini ileterek, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler gerçekleştirilecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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